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Президент Палестины поблагодарил Казахстан за поддержку
13 Октября 2022, 14:44

Президент Палестины поблагодарил Казахстан за поддержку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании СВМДА Президент Палестины Махмуд Аббас выразил заинтересованность в поддержке по признанию Палестины со стороны участников саммита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Махмуд Аббас в своем заявлении поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана за организацию саммита, а также присутствующих лидеров государств за поддержку Палестины.

Палестинский лидер выразил надежду, что участники саммита продолжат оказывать поддержку и применять международные резолюции, в том числе Арабскую мирную инициативу по поддержке усилий по признанию Палестины, особенно со стороны европейских стран, которые еще не признали государство.

«Палестина будет придерживаться активного участия в улучшении взаимных отношений между членами СВМДА, в поддержке стран и народов региона», - заявил палестинский лидер.

Он отметил, что эти меры будут направлены на достижение безопасности, стабильности и мира, а также на борьбу с терроризмом в регионе и в мире.

Среди стоящих перед СВМДА задач палестинский лидер назвал: угрозы безопасности, включая оккупацию Израилем Палестины и продовольственную и энергетическую безопасность.

«Мы стремимся освободить от израильской оккупации территории Палестины с Восточным Иерусалимом в качестве столицы в границах 1967 года», - добавил Махмуд Аббас.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.


Фото: t.me/bort_01


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