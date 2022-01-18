Президент открыто затронул проблемы общества - депутат столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Нур-Султана, генеральный директор Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева Ерлан Дакенов прокомментировал выступление Главы государства в Мажилисе Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«События, произошедшие в начале года в нашей стране, поставили под угрозу целостность и независимость суверенного государства. Акцентировав внимание на независимости Казахстана и спокойствии страны, Глава государства в это непростое время смог принять своевременные и правильные решения для стабилизации ситуации в стране и восстановления мирной жизни населения. В прямом эфире Глава государства выступил с масштабным докладом по решению актуальных проблем в политической и социально-экономической сферах, открыто и ясно затронул проблемы общества, которые давно не решаются, дал соответствующие поручения государственному аппарату, обозначив пути выхода из создавшегося положения», - сказал Ерлан Дакенов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он также напомнил, что на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан Президент представил кандидатуру нового Премьер-Министра и озвучил основные направления экономических и политических изменений.

«Главное, эти изменения и инициативы были направлены на улучшение благосостояния и качества жизни простого народа, - продолжил спикер. - Президент призвал принять участие в решении социальных, экономических, политических проблем, вопросов безопасности и обороны, которые годами не решались в нашем государстве. Выступая на заседании Мажилиса Парламента, Глава государства сообщил, что специально созданная комиссия возьмет под контроль цены на сжиженный газ и бензин, а также на важнейшие продовольственные товары в стране, дал поручения снизить инфляцию до 3–4% к 2025 году. Он также подчеркнул необходимость подготовки специалистов технического направления, в том числе инженеров и промышленников, дефицитных и востребованных в стране».

Поэтому к 2025 году необходимо открыть на территории страны не менее пяти филиалов зарубежных вузов. Из них не менее двух вузов должны располагаться в западном регионе страны и иметь технический профиль.

«Это позволит в будущем подготовить сильных специалистов в своей стране и достичь больших целей. Еще одним важным вопросом было предложение создать общественный социальный фонд «Народу Казахстана». Он отметил, что его средства будут направлены на решение сложных вопросов в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. Глава государства поставил точку в общественных обсуждениях о необходимости утилизационного сбора. В частности, Президент поручил прекратить работу компании «Оператор РОП» по реализации утилизационного сбора. По словам главы государства, сбором утилизационного сбора должна заниматься государственная организация. Это говорит о том, что в ближайшее время стоимость транспорта не вырастет», - отметил депутат.

«Следует отметить важность поручений Главы государства, касающихся кардинальной перестройки системы обеспечения национальной безопасности. Эти реформы окажут влияние на работу Вооруженных сил Казахстана, органов национальной безопасности и правоохранительных органов, Службы внешней разведки.

После доклада Главы государства мы верим, что во всех сферах произойдут позитивные изменения и наша страна будет развиваться и процветать. Только мы должны поддержать и приложить усилия для реализации этих идей и инициатив. В выступлении Президента народ ощутил позитивные изменения, новые возгласы. В данном заявлении освещены все актуальные вопросы, открывающие путь к светлому будущему «Нового Казахстана». Мы готовы оказать поддержку реформам, проводимым во всех сферах общества, для сохранения целостности и единства нашего народа и процветания нашей страны», - заключил Е. Дакенов.