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Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров

Мадибек Джанибеков
9 Апреля 2023, 12:45
Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии нового Парламента является программным и целенаправленным, в котором обозначены конкретные цели для парламентариев и Правительства. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» высказал старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан, кавалер медали «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» Равшан Назаров.

«Хотел бы сразу подчеркнуть, что речь Главы Казахстана — это форма общения с народом и одновременно программное и целенаправленное выступление, в котором обозначены конкретные цели для парламентариев и Правительства», - сказал эксперт.

По мнению эксперта, выступление состоит из трех разновеликих, но равноважных частей. Во вступительной части Президент подчеркнул те позитивные трансформации, которые произошли в социально-политической жизни Казахстана в последние годы.

«Конституционная реформа, перезагрузка политической системы с расширением политической активности граждан и развитием конструктивной критики, рост реальной многопартийности и идейно-политического плюрализма – это не полный перечень достигнутых преобразований. На наш взгляд, достижения Казахстана за относительно небольшой срок носят вполне впечатляющий характер», - отметил Равшан Назаров.

В основной части выступления были обозначены 8 основных блоков целей и задач, которые, по мнению Президента, должны быть реализованы в деятельности Парламента и всей общественно-политической жизни государства.

«Первый блок, касающийся развития и стимулирования деловой активности через новую налоговую политику и стратегию поддержки малого и среднего бизнеса, демонополизацию ряда экономических отраслей и другие инициативы, позволит заложить серьёзный экономический фундамент под процесс осуществляемых социальных и политических реформ.

Второй блок целей и задач посвящен мерам диверсификации экономики, отхода от чисто сырьевого характера, переходу к новому этапу индустриализации с внедрением инноваций и передовых технологий. Для Казахстана чрезвычайно важно перейти от сырьевой модели экономики к широко диверсифицированной.

Третий блок, связанный с разработкой современной модели развития рынка электроэнергии, нацелен на решение проблем дисбаланса обеспечения энергоресурсами регионов Казахстана. Ведь одна из особенностей республики состоит в том, что хотя недра очень богаты, но распределение ресурсов крайне неравномерно в географическом отношении. И этот дисбаланс необходимо решать за счёт взвешенной энергетической политики.

В четвертом блоке озвучена «дорожная карта» решения вопросов аграрного и водного секторов, играющих важную роль в национальной экономике, и являющихся стратегической составляющей масштабного социально-экономического реформирования.

В пятом блоке ставятся задачи по повышению качества человеческого капитала. Безусловно, такие социальные сферы, как образование, здравоохранение, массовый спорт всегда должны находиться в приоритете государства и общества в целом.

В шестом блоке Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки всех социально уязвимых категорий граждан. Ведь подлинно демократическое общество – это всегда гуманное общество.

Седьмой блок, посвященный укреплению системы защиты прав человека, акцентирует внимание на актуальности и своевременности модернизации правовой сферы страны. Безусловно, реализация всех политических и экономических инициатив должна самым непосредственным образом опираться на новую концепцию «Закон и Порядок».

Восьмой, заключительный блок, нацелен на перезагрузку государственного управления и стратегического планирования с учетом глобальных тенденций, без которых невозможна реализация заявленных полномасштабных инициатив во всех сферах развития страны», - сказал эксперт.

Спикер подчеркнул, что в завершающей части выступления обозначены фундаментальные формулы для достижения поставленных целей, которые нацелены на формирование нового качества нации, основанной на трудолюбии, решительности, профессионализме, знаниях, дисциплине и патриотизме.

«В целом следует отметить, что выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии может служить программным документом для деятельности вновь избранного Парламента Республики Казахстан. Во всяком случае, лично я, будучи старым другом Казахстана и его братского народа, желаю успехов парламентариям в их нелегком труде», - резюмировал Равшан Назаров.


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