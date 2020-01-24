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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОРАТОРИЙ НА РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА, МЕБЕЛИ И НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМОВ
24 Января 2020 12:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели и на проведение различных форумов. Свое решение Глава государства объявил на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Экономика,
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