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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОРАТОРИЙ НА РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА, МЕБЕЛИ И НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМОВ

24 Января 2020 12:20
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЙ МОРАТОРИЙ НА РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА, МЕБЕЛИ И НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРУМОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели и на проведение различных форумов. Свое решение Глава государства объявил на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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