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    12:30, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Президент направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса», – говорится в телеграмме.

    Как сообщалось, в минувшие выходные Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе и был госпитализирован, впоследствии введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг. В команде Айдоса сообщили, что он вышел из комы и его жизни ничто не угрожает.


    Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos
    Теги:
    Бокс Спорт Президент Казахстана Главная Президент
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