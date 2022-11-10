Президент направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось, в минувшие выходные Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе и был госпитализирован, впоследствии введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг. В команде Айдоса сообщили, что он вышел из комы и его жизни ничто не угрожает.

Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos