Президент наградил губернатора Токио орденом «Достық» I степени

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

Касым-Жомарт Токаев наградил Юрико Коикэ орденом «Достық» I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.

Напомним, что Глава государства принял губернатора Токио Юрико Коикэ, подчеркнув символичность ее визита, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.