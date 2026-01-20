Президент наградил активных участников Национального курултая

Указом «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» Глава государства постановил:

1. За большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны наградить:

орденом «Барыс» I степени

Имандосова Самурата Жумановича — ветерана труда, Кызылординская область

Перуашева Азата Турлыбекулы — председателя ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», город Астана;

орденом «Барыс» II степени

Ақылбая Серіка Байсеитұлы — председателя РОО «Казахстанский союз юристов», город Астана

Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича — научного руководителя ТОО «Центр исследований прикладной экономики», город Астана

Турлыханова Даулета Болатовича — депутата Мажилиса Парламента;

орденом «Барыс» III степени

Бектурганова Серика Чингисовича — заместителя председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Костанайская область

Досжан Сауле Мағазбекқызы — писателя, город Алматы

Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы — депутата Мажилиса Парламента

Избасова Максима Шафиховича — члена Общественного совета Атырауской области

Сабильянова Нұртая Салихұлы — депутата Мажилиса Парламента

Умарову Айман Муратовну — адвоката, город Алматы;

орденом «Парасат»

Абенова Мурата Абдуламитовича — депутата Мажилиса Парламента

Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы — ветерана труда, Кызылординская область

Бикебаева Айдына Жолшиевича — адвоката, город Астана

Кенжеханұлы Рауана — президента ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана

Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича — депутата Кызылординского городского маслихата

Кушербаева Айтбая Кушербаевича — ветерана труда, Кызылординская область

Пономарёва Сергея Михайловича — депутата Мажилиса Парламента

Саирова Ерлана Бияхметовича — депутата Мажилиса Парламента

Сатыбалды Азамата — актера, город Алматы

Сахариянова Каната Акылбаевича — генерального директора ТОО «Media Holding «Atameken Business», город Астана

Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну — генерального директора ТОО «Телерадиокомпания «Тандем», Актюбинская область

Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича — председателя Кызылординского областного маслихата

Фазылжан Анар Мұратқызы — директора РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;

орденом «Ел бірлігі»

Дементьеву Наталью Григорьевну — депутата Мажилиса Парламента;

орденом «Құрмет»

Амиртаева Азаматхана Сайлауовича — председателя ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», город Астана

Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича — президента учреждения «Институт экономической политики», город Астана

Аскерова Эмина Халиловича — руководителя социальной мастерской «Green Tal», город Астана

Базартая Жандоса Нұртайұлы — председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat»

Борашова Раббима Байбозовича — члена Общественного совета Мангистауской области

Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича — директора КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования», Кызылординская область

Кожахметову Лаззат Таймыровну — депутата Карагандинского областного маслихата

Майгельдинова Казбека Умирзаковича — председателя ОФ «Ассоциация исследователей Китая», город Астана

Садвакасова Серика Тельмановича — члена Общественного совета Павлодарской области

Сарыбая Серіка Әбікенұлы — писателя, область Жетісу

Тау Сырымбека — предпринимателя, город Алматы

Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича — эксперта по вопросам образования, город Алматы

Шаталова Никиту Сергеевича — депутата Мажилиса Парламента;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Матжани Нурбека Сеилханулы — журналиста, город Астана

Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы — редактора, ведущего телеканала «Хабар», Кызылординская область;

медалью «Шапағат»

Пак Елену Владимировну — председателя Кызылординского областного филиала РОО «Ассамблея жастары»;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Бақтиярұлы Мұрату — общественному деятелю, Кызылординская область

Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу — политологу, город Алматы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.