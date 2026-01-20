РУ
    20 Январь 2026

    Президент наградил активных участников Национального курултая

    Президент вручил государственные награды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент вручил госнаграды участникам Национального курултая
    Фото: Акорда

    Указом  «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» Глава государства постановил:

    1. За большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны наградить:

    орденом «Барыс» I степени

    Имандосова Самурата Жумановича — ветерана труда, Кызылординская область

    Перуашева Азата Турлыбекулы — председателя ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», город Астана;

    орденом «Барыс» II степени

    Ақылбая Серіка Байсеитұлы — председателя РОО «Казахстанский союз юристов», город Астана

    Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича — научного руководителя ТОО «Центр исследований прикладной экономики», город Астана

    Турлыханова Даулета Болатовича — депутата Мажилиса Парламента;

    орденом «Барыс» III степени

    Бектурганова Серика Чингисовича — заместителя председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Костанайская область

    Досжан Сауле Мағазбекқызы — писателя, город Алматы

    Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы — депутата Мажилиса Парламента

    Избасова Максима Шафиховича — члена Общественного совета Атырауской области

    Сабильянова Нұртая Салихұлы — депутата Мажилиса Парламента

    Умарову Айман Муратовну — адвоката, город Алматы;

    орденом «Парасат»

    Абенова Мурата Абдуламитовича — депутата Мажилиса Парламента

    Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы — ветерана труда, Кызылординская область

    Бикебаева Айдына Жолшиевича — адвоката, город Астана

    Кенжеханұлы Рауана — президента ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана

    Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича — депутата Кызылординского городского маслихата

    Кушербаева Айтбая Кушербаевича — ветерана труда, Кызылординская область

    Пономарёва Сергея Михайловича — депутата Мажилиса Парламента

    Саирова Ерлана Бияхметовича — депутата Мажилиса Парламента

    Сатыбалды Азамата — актера, город Алматы

    Сахариянова Каната Акылбаевича — генерального директора ТОО «Media Holding «Atameken Business», город Астана

    Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну — генерального директора ТОО «Телерадиокомпания «Тандем», Актюбинская область

    Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича — председателя Кызылординского областного маслихата

    Фазылжан Анар Мұратқызы — директора РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;

    орденом «Ел бірлігі»

    Дементьеву Наталью Григорьевну — депутата Мажилиса Парламента;

    орденом «Құрмет»

    Амиртаева Азаматхана Сайлауовича — председателя ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», город Астана

    Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича — президента учреждения «Институт экономической политики», город Астана

    Аскерова Эмина Халиловича — руководителя социальной мастерской «Green Tal», город Астана

    Базартая Жандоса Нұртайұлы — председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat»

    Борашова Раббима Байбозовича — члена Общественного совета Мангистауской области

    Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича — директора КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования», Кызылординская область

    Кожахметову Лаззат Таймыровну — депутата Карагандинского областного маслихата

    Майгельдинова Казбека Умирзаковича — председателя ОФ «Ассоциация исследователей Китая», город Астана

    Садвакасова Серика Тельмановича — члена Общественного совета Павлодарской области

    Сарыбая Серіка Әбікенұлы — писателя, область Жетісу

    Тау Сырымбека — предпринимателя, город Алматы

    Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича — эксперта по вопросам образования, город Алматы

    Шаталова Никиту Сергеевича — депутата Мажилиса Парламента;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Матжани Нурбека Сеилханулы — журналиста, город Астана

    Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы — редактора, ведущего телеканала «Хабар», Кызылординская область;

    медалью «Шапағат»

    Пак Елену Владимировну — председателя Кызылординского областного филиала РОО «Ассамблея жастары»;

    присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

    Бақтиярұлы Мұрату — общественному деятелю, Кызылординская область

    Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу — политологу, город Алматы.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Касым-Жомарт Токаев Национальный курултай
    Жанара Мухамедиярова
