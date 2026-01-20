Президент наградил активных участников Национального курултая
Президент вручил государственные награды группе граждан, активно участвовавших в деятельности Национального курултая и внесших важную лепту в успешную реализацию реформ, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Указом «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» Глава государства постановил:
1. За большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны наградить:
орденом «Барыс» I степени
Имандосова Самурата Жумановича — ветерана труда, Кызылординская область
Перуашева Азата Турлыбекулы — председателя ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», город Астана;
орденом «Барыс» II степени
Ақылбая Серіка Байсеитұлы — председателя РОО «Казахстанский союз юристов», город Астана
Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича — научного руководителя ТОО «Центр исследований прикладной экономики», город Астана
Турлыханова Даулета Болатовича — депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Барыс» III степени
Бектурганова Серика Чингисовича — заместителя председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Костанайская область
Досжан Сауле Мағазбекқызы — писателя, город Алматы
Жаңбыршина Еділа Терекбайұлы — депутата Мажилиса Парламента
Избасова Максима Шафиховича — члена Общественного совета Атырауской области
Сабильянова Нұртая Салихұлы — депутата Мажилиса Парламента
Умарову Айман Муратовну — адвоката, город Алматы;
орденом «Парасат»
Абенова Мурата Абдуламитовича — депутата Мажилиса Парламента
Аңсата Сәби Әбдіқадырұлы — ветерана труда, Кызылординская область
Бикебаева Айдына Жолшиевича — адвоката, город Астана
Кенжеханұлы Рауана — президента ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана
Кутухуджаева Ибайдуллу Десенбаевича — депутата Кызылординского городского маслихата
Кушербаева Айтбая Кушербаевича — ветерана труда, Кызылординская область
Пономарёва Сергея Михайловича — депутата Мажилиса Парламента
Саирова Ерлана Бияхметовича — депутата Мажилиса Парламента
Сатыбалды Азамата — актера, город Алматы
Сахариянова Каната Акылбаевича — генерального директора ТОО «Media Holding «Atameken Business», город Астана
Талаеву Таттыгуль Жаксыбаевну — генерального директора ТОО «Телерадиокомпания «Тандем», Актюбинская область
Тлеумбетова Мурата Жолкелдиевича — председателя Кызылординского областного маслихата
Фазылжан Анар Мұратқызы — директора РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;
орденом «Ел бірлігі»
Дементьеву Наталью Григорьевну — депутата Мажилиса Парламента;
орденом «Құрмет»
Амиртаева Азаматхана Сайлауовича — председателя ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», город Астана
Арыстанбекова Каирбека Тулендиевича — президента учреждения «Институт экономической политики», город Астана
Аскерова Эмина Халиловича — руководителя социальной мастерской «Green Tal», город Астана
Базартая Жандоса Нұртайұлы — председателя Кызылординского областного филиала партии «Amanat»
Борашова Раббима Байбозовича — члена Общественного совета Мангистауской области
Жалимбетова Кайрата Тыныштыковича — директора КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования», Кызылординская область
Кожахметову Лаззат Таймыровну — депутата Карагандинского областного маслихата
Майгельдинова Казбека Умирзаковича — председателя ОФ «Ассоциация исследователей Китая», город Астана
Садвакасова Серика Тельмановича — члена Общественного совета Павлодарской области
Сарыбая Серіка Әбікенұлы — писателя, область Жетісу
Тау Сырымбека — предпринимателя, город Алматы
Турсынгожаева Кайсара Болатбаевича — эксперта по вопросам образования, город Алматы
Шаталова Никиту Сергеевича — депутата Мажилиса Парламента;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Матжани Нурбека Сеилханулы — журналиста, город Астана
Сұлтанхана Мейірбека Бектұрсынұлы — редактора, ведущего телеканала «Хабар», Кызылординская область;
медалью «Шапағат»
Пак Елену Владимировну — председателя Кызылординского областного филиала РОО «Ассамблея жастары»;
присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
Бақтиярұлы Мұрату — общественному деятелю, Кызылординская область
Нурмухамедову Бурихану Жолбарисовичу — политологу, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.