Президент Монголии прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Напомним, Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Казахстан и Монголия установили дипломатические отношения 22 января 1992 года. За более чем три десятилетия сформирована обширная институциональная база: подписано свыше 60 соглашений, действует межправительственная комиссия, налажен политический диалог.

Несмотря на политическую близость и статус стратегического партнерства, экономический потенциал сотрудничества между Казахстаном и Монголией остается во многом нереализованным. Почему товарооборот пока не соответствует возможностям и какую роль в сближении играет общая история — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.