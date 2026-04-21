    11:17, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент Монголии прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Напомним, Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Казахстан с государственным визитом.

    Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Казахстан и Монголия установили дипломатические отношения 22 января 1992 года. За более чем три десятилетия сформирована обширная институциональная база: подписано свыше 60 соглашений, действует межправительственная комиссия, налажен политический диалог.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Несмотря на политическую близость и статус стратегического партнерства, экономический потенциал сотрудничества между Казахстаном и Монголией остается во многом нереализованным. Почему товарооборот пока не соответствует возможностям и какую роль в сближении играет общая история — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

