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Президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным – Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Алла Серикбаева
27 Сентября 2022, 12:37
Президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным – Касым-Жомарт Токаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Политические реформы направлены на реализацию принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Мы приступили к строительству справедливого Казахстана. Проводя глубокие преобразования, мы осуществляем модернизацию страны. Июньский референдум показал, что народ поддерживает наши инициативы. Политические реформы направлены на реализацию принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Иными словами, мы строим президентскую республику. Действительно, Президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа», - сказал Президент РК.

Он также отметил, что отныне Мажилис и маслихаты будут формироваться по смешанной системе.

«Были предприняты конкретные шаги по установлению баланса между ветвями власти. Ряд полномочий Президента передан Парламенту. Главы регионов должны были избираться на альтернативной основе. Введены прямые выборы сельских акимов», - сообщил Глава государства.


Фото: t.me/bort_01




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