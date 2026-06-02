Президент: Конституция должна укрепить партнерство государства и общества

— Как вам известно, в марте мы успешно провели конституционную реформу. Как сплоченная страна с высокой ответственностью, мы приняли новый Основной закон.



Конституция — это незыблемая опора нашей государственности, главный ориентир для народа. В Основном законе заложены принципы гарантирования прав и свобод наших граждан, законопослушания, природолюбия, патриотизма, трудолюбия, стремления к знаниям, науке и высоким технологиям. Также в Конституции определено, что защита целостности нашей страны, нашей земли, ее Суверенитета и Независимости — это священный долг каждого гражданина.



Безусловно, первыми, кто по долгу службы призван показывать пример подлинного патриотизма, являются государственные служащие. Это священный долг каждого служащего, трудящегося во благо страны. Должностные лица, представители силовых структур и другие представители власти должны постоянно ссылаться на Конституцию. Например, в Соединенных Штатах Америки люди как в жизни, так и в фильмах постоянно цитируют Основной закон. Нам тоже следует формировать такую правовую культуру. Это, прежде всего, окажет положительное влияние на наш национальный менталитет.



Основной закон должен быть не просто сводом человеческих ценностей и правовых норм, но и движущей силой развития страны. Новая Конституция должна поднять общественное согласие на принципиально новый уровень. Между государством и обществом должно установиться настоящее партнерство, а активные и неравнодушные граждане должны стать созидательной силой нации. Поэтому необходимо, чтобы Конституция на двух языках была доступна для изучения везде: в гражданских и военных вузах, в школах и воинских частях, в государственных и частных предприятиях, — сказал Касым-Жомарт Токаев.