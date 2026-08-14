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    Президент Кыргызстана намерен баллотироваться на второй срок

    Садыр Жапаров официально подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Президент Кыргызстана намерен баллотироваться на второй срок
    Фото: Кабар

    Об этом кыргызский лидер заявил в эксклюзивном интервью журналисту Али Токтакунову.

    — Я пойду на еще один срок, — сказал глава Кыргызстана, отвечая на вопрос о политическом будущем.

    Садыр Жапаров подчеркнул, что дорога открыта для всех желающих кандидатов, ограничений не будет. Он также гарантировал полное исключение административного давления на работников бюджетной сферы во время электорального процесса.

    — Кто хочет идти на выборы — пусть идет. Никого не будем ограничивать. Выборы пройдут прозрачно в соответствии с законом, — заявил он.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане президентские выборы состоятся в четвертое воскресенье января 2027 года.

    В июле 2026 года правила проведения президентских и парламентских выборов изменились. Согласно принятому конституционному закону, очередные выборы президента Кыргызской Республики пройдут в среду, 27 января 2027 года.

    Мы также писали о том, что в стране перенесли день проведения выборов президента.

    В мире Кыргызстан Выборы
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор