Президент Кыргызстана намерен баллотироваться на второй срок

Садыр Жапаров официально подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Об этом кыргызский лидер заявил в эксклюзивном интервью журналисту Али Токтакунову.

— Я пойду на еще один срок, — сказал глава Кыргызстана, отвечая на вопрос о политическом будущем.

Садыр Жапаров подчеркнул, что дорога открыта для всех желающих кандидатов, ограничений не будет. Он также гарантировал полное исключение административного давления на работников бюджетной сферы во время электорального процесса.

— Кто хочет идти на выборы — пусть идет. Никого не будем ограничивать. Выборы пройдут прозрачно в соответствии с законом, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане президентские выборы состоятся в четвертое воскресенье января 2027 года.

В июле 2026 года правила проведения президентских и парламентских выборов изменились. Согласно принятому конституционному закону, очередные выборы президента Кыргызской Республики пройдут в среду, 27 января 2027 года.

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