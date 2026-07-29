Правила проведения президентских и парламентских выборов изменили в Кыргызстане
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон, вносящий изменения в законодательство о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Документ, в частности, определяет новые даты проведения выборов и вводит ряд изменений в порядок организации избирательного процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar.
Конституционный закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2026 года.
Целью конституционного закона является совершенствования избирательного законодательства Кыргызской Республики.
Так, конституционным законом предусматривается внесение следующих изменений в конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»:
— очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий (так, очередные президентские выборы состоятся в среду, 27 января 2027 года);
— очередные выборы в депутаты Жогорку Кенеш проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва Жогорку Кенеша;
— дни голосования на выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша считаются выходными днями с сохранением оплаты как за рабочий день независимо от формы собственности работодателя.
Кроме того, конституционным законом предусматривается следующее:
— исключается институт «избирательного адреса»;
— избирательные участки образуются из расчета, как правило, не более 4000 избирателей на каждом участке;
— граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, а также политические партии, намеренные выдвинуть кандидатов, обязаны создать собственный избирательный фонд до представления документов в порядке, предусмотренном данным конституционным Законом;
— порядок формирования избирательного фонда кандидата, политической партии, учета поступления и расходования денежных средств определяются Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов;
— гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, вносит избирательный взнос на депозитный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в размере, установленном данным конституционным законом, из средств своего избирательного фонда;
— гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, политическая партия вносят избирательный взнос исключительно из средств собственного избирательного фонда;
— кандидат, политическая партия вправе заключить договоры о выполнении услуг по агитации с гражданами Кыргызской Республики в количестве не более трех агитаторов на каждом избирательном участке;
— в случае отсутствия банковского документа (оригинала), подтверждающего внесение кандидатом или политической партией избирательного взноса, проверка соответствия требованиям не производится, а документы гражданина, изъявившего желание баллотироваться кандидатом, считаются не представленными и подлежат возврату;
— сбор подписей может осуществляться в цифровом формате с применением облачной цифровой подписи (ОЦП) либо на подписных листах среди избирателей, обладающих активным избирательным правом.
Данный конституционный закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане перенесли день проведения выборов президента.