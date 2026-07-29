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    Правила проведения президентских и парламентских выборов изменили в Кыргызстане

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон, вносящий изменения в законодательство о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Документ, в частности, определяет новые даты проведения выборов и вводит ряд изменений в порядок организации избирательного процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar.

    Кыргызстан
    Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

    Конституционный закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2026 года.

    Целью конституционного закона является совершенствования избирательного законодательства Кыргызской Республики.

    Так, конституционным законом предусматривается внесение следующих изменений в конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»:

    — очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий (так, очередные президентские выборы состоятся в среду, 27 января 2027 года);

    — очередные выборы в депутаты Жогорку Кенеш проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва Жогорку Кенеша;

    — дни голосования на выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша считаются выходными днями с сохранением оплаты как за рабочий день независимо от формы собственности работодателя.

    Кроме того, конституционным законом предусматривается следующее:

    — исключается институт «избирательного адреса»;

    — избирательные участки образуются из расчета, как правило, не более 4000 избирателей на каждом участке;

    — граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, а также политические партии, намеренные выдвинуть кандидатов, обязаны создать собственный избирательный фонд до представления документов в порядке, предусмотренном данным конституционным Законом;

    — порядок формирования избирательного фонда кандидата, политической партии, учета поступления и расходования денежных средств определяются Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов;

    — гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, вносит избирательный взнос на депозитный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в размере, установленном данным конституционным законом, из средств своего избирательного фонда;

    — гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, политическая партия вносят избирательный взнос исключительно из средств собственного избирательного фонда;

    — кандидат, политическая партия вправе заключить договоры о выполнении услуг по агитации с гражданами Кыргызской Республики в количестве не более трех агитаторов на каждом избирательном участке;

    — в случае отсутствия банковского документа (оригинала), подтверждающего внесение кандидатом или политической партией избирательного взноса, проверка соответствия требованиям не производится, а документы гражданина, изъявившего желание баллотироваться кандидатом, считаются не представленными и подлежат возврату;

    — сбор подписей может осуществляться в цифровом формате с применением облачной цифровой подписи (ОЦП) либо на подписных листах среди избирателей, обладающих активным избирательным правом.

    Данный конституционный закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане перенесли день проведения выборов президента.

    В мире Кыргызстан Выборы Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор