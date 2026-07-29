Правила проведения президентских и парламентских выборов изменили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон, вносящий изменения в законодательство о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Документ, в частности, определяет новые даты проведения выборов и вводит ряд изменений в порядок организации избирательного процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar .

Конституционный закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2026 года.

Целью конституционного закона является совершенствования избирательного законодательства Кыргызской Республики.

Так, конституционным законом предусматривается внесение следующих изменений в конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»:

— очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий (так, очередные президентские выборы состоятся в среду, 27 января 2027 года);

— очередные выборы в депутаты Жогорку Кенеш проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва Жогорку Кенеша;

— дни голосования на выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша считаются выходными днями с сохранением оплаты как за рабочий день независимо от формы собственности работодателя.

Кроме того, конституционным законом предусматривается следующее:

— исключается институт «избирательного адреса»;

— избирательные участки образуются из расчета, как правило, не более 4000 избирателей на каждом участке;

— граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, а также политические партии, намеренные выдвинуть кандидатов, обязаны создать собственный избирательный фонд до представления документов в порядке, предусмотренном данным конституционным Законом;

— порядок формирования избирательного фонда кандидата, политической партии, учета поступления и расходования денежных средств определяются Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов;

— гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, вносит избирательный взнос на депозитный счет Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в размере, установленном данным конституционным законом, из средств своего избирательного фонда;

— гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом, политическая партия вносят избирательный взнос исключительно из средств собственного избирательного фонда;

— кандидат, политическая партия вправе заключить договоры о выполнении услуг по агитации с гражданами Кыргызской Республики в количестве не более трех агитаторов на каждом избирательном участке;

— в случае отсутствия банковского документа (оригинала), подтверждающего внесение кандидатом или политической партией избирательного взноса, проверка соответствия требованиям не производится, а документы гражданина, изъявившего желание баллотироваться кандидатом, считаются не представленными и подлежат возврату;

— сбор подписей может осуществляться в цифровом формате с применением облачной цифровой подписи (ОЦП) либо на подписных листах среди избирателей, обладающих активным избирательным правом.

Данный конституционный закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане перенесли день проведения выборов президента.