В Кыргызстане перенесли день проведения выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий законопроект одобрили депутаты Жогорку Кенеша.

Спикер парламента Марлен Маматалиев сообщил, что в соответствии с принятыми законодательными поправками, очередные президентские выборы должны состояться 27 января 2027 года — в последнюю среду января.

Главная цель нововведения — повысить явку избирателей и улучшить кворум, так как явка в крупных городах в воскресные дни традиционно оставалась крайне низкой.

Кроме того, день голосования официально объявляется выходным днем. За всеми сотрудниками, независимо от формы собственности организации, сохраняется заработная плата как за обычный рабочий день. При этом обязательным условием для получения оплаты за день выборов является участие работника в голосовании.

В случае неявки без уважительной причины оплата за этот день работодателем не производится и такой день считается неоплачиваемым нерабочим днем.

Ранее сообщалось, что очередные выборы президента Кыргызстана были назначены на 24 января 2027 года.