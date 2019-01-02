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Президент Казахстана выразил соболезнования Владимиру Путину

2 Января 2019 17:19 244
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Президент Казахстана выразил соболезнования Владимиру Путину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске.

«От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме. 

Как сообщалось ранее, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 19.

 

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Россия, Происшествия,
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