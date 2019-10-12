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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова

12 Октября 2019 12:52
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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

«Алексей Архипович был настоящим профессионалом своего дела, легендарной личностью в мировой космонавтике. Стартовав с космодрома Байконур, он первым в мире вышел в открытый космос. Обладая мужеством и героизмом, Леонов смог сделать то, что не было под силу другим, рискуя жизнью ради великой цели», - говорится в телеграмме.

Как сообщалось, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни,
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Освоение космоса, Байконур, Память,
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