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    18:42, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана встретился с Премьер-министром Пакистана

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    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана встретился с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил высокий уровень двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимном уважении.

    Президент призвал рассмотреть новые возможности для укрепления транспортно-логистических связей в сферах, представляющих общий интерес. Глава государства особо отметил необходимость расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пригласил Имрана Хана посетить Казахстан с визитом.

    В свою очередь Премьер-министр Пакистана заявил о важности развития логистических возможностей, которые будут способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран. Имран Хан пригласил лидера Казахстана посетить Пакистан.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и вопросам обеспечения региональной безопасности.


    Теги:
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