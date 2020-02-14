Президент Казахстана встретился с Премьер-Министром Канады
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-Министром Канады Джастином Трюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Серию двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности открыли переговоры с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-канадского сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном направлениях, рассмотрели взаимодействие по линии международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Приветствуя Джастина Трюдо, Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений в сферах экономики, привлечения инвестиций, сельского хозяйства и технологий.
«У нас тесные отношения с Канадой. Мы высоко ценим нынешний уровень нашего сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее расширение спектра взаимодействия между нашими странами», — сказал Президент Казахстана.
Положительно оценив деятельность канадской урановой компании «Cameco» в Казахстане, Глава государства подтвердил готовность продолжить оказывать все необходимые условия для канадского бизнеса.
Выразив благодарность за возможность встречи, Джастин Трюдо отметил многолетнюю дружбу и партнерство между двумя государствами.
«У наших стран много общего в экономическом сотрудничестве. Мы успешно взаимодействуем по ряду проектов в сфере энергетики. Надеюсь на дальнейшее укрепление нашей кооперации», — отметил Премьер-министр Канады.
Глава правительства Канады высоко оценил усилия Президента Казахстана по осуществлению политических и экономических реформ и выразил готовность оказать поддержку в сфере развития гражданского общества и демократии.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Джастин Трюдо пригласили друг друга совершить взаимные визиты.
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