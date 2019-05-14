Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области Глава государства посетил агроиндустриальный комплекс «Жан-Арай», специализирующийся на переработке риса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.

«Агропромышленный комплекс - стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.























