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Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями
14 Мая 2019 14:11 156
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области Глава государства посетил агроиндустриальный комплекс «Жан-Арай», специализирующийся на переработке риса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.
«Агропромышленный комплекс - стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Сельское хозяйство, Кызылординская область,
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