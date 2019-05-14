Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 23 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями

14 Мая 2019 14:11 156
Поделиться:
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области Глава государства посетил агроиндустриальный комплекс «Жан-Арай», специализирующийся на переработке риса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Президенту РК представили генплан развития левобережья Сырдарьи в Кызылорде
Президент РК посетил многопрофильную детскую больницу в Кызылорде Глава государства - о развитии Байконура: Нужно в кратчайшие сроки создать СЭЗ

Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.

«Агропромышленный комплекс - стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.

Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями

Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями  
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями  
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 
Президент Казахстана встретился с кызылординскими сельхозтоваропроизводителями 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Сельское хозяйство, Кызылординская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив