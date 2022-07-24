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Президент Казахстана встретился с Генсеком Организации исламского сотрудничества
24 Июля 2022 17:30

Президент Казахстана встретился с Генсеком Организации исламского сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.

Глава государства, с удовлетворением отметив развитие взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках Организации.

Президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице Казахстана.


Фото: akorda.kz


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