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Президент Казахстана возложил цветы к памятнику-мемориалу «Могила неизвестного солдата»

28 Ноября 2022, 17:40
Президент Казахстана возложил цветы к памятнику-мемориалу «Могила неизвестного солдата»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный визит в Российскую Федерацию Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.


Фото:t.me/bort_01


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