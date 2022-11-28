Президент Казахстана возложил цветы к памятнику-мемориалу «Могила неизвестного солдата»

28 Ноября 2022, 17:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный визит в Российскую Федерацию Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед делегацией Казахстана.

Фото:t.me/bort_01