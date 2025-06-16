Президент Казахстана утвердил обновлённую Концепцию развития госуправления до 2030 года

Как и ранее, Концепция направлена на совершенствование взаимодействия между гражданами и государственными органами, улучшение качества кадрового состава государственной службы, повышение эффективности стратегического планирования и деятельности квазигосударственного сектора. Также среди задач — оптимизация госаппарата, переход к проактивному оказанию государственных услуг и развитие местного самоуправления.

«Положения Концепции тесно сопряжены с концепциями развития государственной службы, правовой политики, по продвижению в обществе идеологии закона и порядка, управления государственными финансами, развития местного самоуправления, антикоррупционной политики, развития гражданского общества», — поясняется в документе.

Будущее развитие системы государственного управления будет направлено на формирование эффективного, справедливого, прозрачного, клиентоориентированного и открытого государственного аппарата, оперативно реагирующего на запросы общества и работающего по принципу «слышащее государство».

Одной из ключевых задач государственных органов должно стать удовлетворение запросов граждан, в том числе обеспечение справедливости и безопасности.

Приоритетность реформ по формированию оптимального и эффективного государственного аппарата будет определяться через призму их положительного воздействия на жизнь каждого гражданина страны.

Новая модель государственного управления будет основана на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства. Будет обеспечено соблюдение принципов концепции «Закон и Порядок».

В документе обновлено содержание некоторых принципов формирования новой модели государственного управления.

Принцип «Слышащее государство»

Принцип «Слышащее государство» — главенствующий принцип государственного управления, заключающийся в обеспечении открытости государственного аппарата, создании необходимых условий для участия общественности в процессе принятия государственных решений и оперативном реагировании на конструктивные запросы граждан.

Приоритетом принципа «Слышащее государство» является стабильное поддержание конструктивного диалога с населением, включающего все социальные группы и субъекты гражданского сектора, ориентированного на эффективное решение проблем граждан и учет общественного мнения.

Подход «Слышащее государство» предполагает, что эффективное управление требует большего, чем просто распространение информации или реализация политики «сверху вниз». Он признает важность активного поиска обратной связи, идей и мнений общественности. Это можно сделать с помощью различных средств, включая консультации с общественностью, опросы, общие собрания, онлайн-форумы и другие механизмы участия.

Принцип эффективного государства

В основе принципа лежит достижение поставленных целей и задач с наиболее эффективным использованием имеющихся ресурсов государства.

В то же время система государственного управления должна позволять замерять эффективность и результативность деятельности институтов государственного управления и качество государственных услуг. Оценка эффективности должна проводиться на регулярной основе для обеспечения повышения производительности государственного управления.

Принцип подотчетного государства

Данный принцип включает в себя информационную открытость, доступность, подотчетность обществу.

«Важно качественно повысить доступ к информации государственных органов и упростить механизмы защиты прав граждан на информацию», — говорится в документе.

Для институтов государственного управления общественное благо должно ставиться выше индивидуальных интересов.

Вводится новый принцип «Закон и порядок»

Данный принцип определен одним из основных принципов взаимодействия и функционирования государства и общества и направлен на укрепление законности и порядка в стране.

В настоящее время уже принимаются меры по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, направленные на повышение эффективности сервисной модели с акцентом на профилактику правонарушений и службу населению.

«В соответствии с принципом „Закон и порядок“ работа государственных и правоохранительных органов должна фокусироваться на повышении уровня правовой грамотности населения, формировании устойчивых привычек и поведения, ориентированных на соблюдение законов и правовых норм».

Важно обеспечивать соблюдение закона и справедливости, а также улучшение качества обслуживания граждан.

Основные подходы по реализации данного принципа закреплены в Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы.

Принцип профессионального государства

Основным условием трансформации государственного управления в сервисно-ориентированную модель является наличие у государственного аппарата компетенции и кадрового потенциала, соответствующего высоким стандартам.

При этом готовность к изменениям должна стать важнейшим принципом каждодневной деятельности всех государственных органов. Это позволит обеспечить постоянный, системный механизм повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности государственного аппарата.

Государственные органы должны находиться в поиске новых и инновационных решений проблем, а также использовать современные методы оказания услуг.

На сегодня у государственных органов имеется необходимая инфраструктура (к примеру, ИС «е-Өтініш», ЦПГ и другие) для организации качественного взаимодействия с населением.

Однако данная инфраструктура не может дать должного эффекта без подготовленных кадров, способных выстраивать диалог с гражданами в нестандартных ситуациях.

В этой связи актуальным является вопрос профессионализации государственных служащих, непосредственно взаимодействующих с населением, с учетом современных вызовов и трендов.

Особое внимание необходимо уделять укреплению кадровых ресурсов в регионах, в том числе мерам для государственных служащих районных акиматов. Это позволит восполнить кадровый дефицит на местах, обеспечит дальнейший рост и развитие регионов.

Для построения современной, технологически и экономически передовой страны необходимо основываться на знаниях и инновациях, развитии сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта, обеспечивая при этом синхронизацию с передовыми мировыми стандартами в данном направлении.

«Государственные органы должны изучить возможности нейросетей, на основе которых возможно моделировать прогнозы и риски, активно продвигать цифровую трансформацию в системе государственного управления», — говорится в Концепции.

Принцип прагматичного государства

При формировании и реализации государственных политик и реформ, а также принятии решений государственные органы планируют свою деятельность на долгосрочную перспективу и учитывают потребности будущих поколений.

Важно учитывать все сопутствующие риски и не перекладывать бремя на будущие поколения вне зависимости от характера вопроса, будь то вопрос экологической, структурной, финансовой, экономической или социальной направленности.

Для достижения целей Концепции, которые заключаются в построении сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, необходимо реализовать следующие задачи:

— формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата;

— формирование оптимального и эффективного государственного аппарата;

— переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан;

— формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора;

дальнейшее совершенствование местного самоуправления.

Задача 1. Формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата предусматривает:

системный мониторинг и анализ работы каналов прямой и обратной связи с населением.

оперативное реагирование на поступающие запросы средств массовой информации, неправительственных организаций и населения.

усиление эффективного взаимодействия государства и общества.

обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов.

Задача 2. Формирование оптимального и эффективного государственного аппарата

Важным направлением работы станет четкое институциональное разграничение полномочий и ответственности между:

— уровнями государственного управления;

— государственными органами одного уровня по горизонтали;

— органами государственного управления и местного самоуправления;

— коллегиальными органами и руководителями государственных органов.

Задача 3. Переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан

Деятельность государственного аппарата должна быть сфокусирована на проактивное оказание услуг для граждан и переформатирована под нужды населения.

При этом акцент будет сделан на развитие мобильного приложения «eGov» («государство в смартфоне»).

Останется приоритетным выявление скрытых государственных услуг, учитывая данные из ИС «е-Өтініш».

Будет проработано внедрение виртуального помощника, который будет объяснять гражданам, как действовать в конкретной ситуации, и предоставлять соответствующие государственные услуги.

Работа в этом направлении будет продолжена для дальнейшего упрощения процедур и повышения удовлетворенности граждан.

Задача 4. Формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора

Будет усовершенствована действующая оценка эффективности управления государственным имуществом.

Кроме того, нужно перейти на выстраивание взаимоотношений квазигосударственного сектора с государственными органами по стандартам ОЭСР, не допускающим повседневного вмешательства в их деятельность и навязывания задач вразрез стратегии организации.

С учетом большого количества субъектов квазигосударственного сектора необходимо обеспечить наличие открытого, доступного и удобного для пользователей единого ресурса со всей необходимой информацией о квазигосударственном секторе.

Задача 5. Дальнейшее совершенствование местного самоуправления

В целях продолжения политики децентрализации следует обеспечить правильный баланс полномочий, ответственности и ресурсов на региональном уровне между областным, районным (городским) и сельским уровнями управления.

Особую важность имеет внедрение полноценного местного самоуправления на уровне сел, поселков, городов районного значения и сельских округов.

Прямые выборы, начавшиеся в 2021 году с сельских акимов, постепенно охватывают районы и города областного значения, способствуя развитию демократических процессов в нашей стране.

Будут приняты меры по реализации программы обучения сельских акимов.

Программа обучения также будет рассчитана на региональных руководителей среднего звена для крепкой кадровой основы региона и формирования кадрового резерва.

Обучение непосредственно будет организовано на базе организаций образования при Президенте Республики Казахстан с привлечением широкого пула опытных лекторов.

Одним из плюсов обучения станет ее ориентированность на практику, что позволит эффективно применить полученные знания в своей деятельности.

В период реализации планируется:

— усовершенствовать законодательство в сфере государственного управления;

— обеспечить повышение эффективности деятельности государственного аппарата и профессионализации государственных служащих;

— продолжить формирование и внедрение сервисной модели государства;

— повысить уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг, замеряемого независимыми опросами;

— укрепить уровень удовлетворенности граждан проводимой политикой центральных государственных органов и уровень доверия населения к институтам государственного управления.

При этом целевыми индикаторами Концепции являются:

— формирование клиентоориентированного и открытого государственного аппарата.

— формирование оптимального и эффективного государственного аппарата.

— переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан.

— формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора.

— дальнейшее совершенствование местного самоуправления.

Указ введен в действие с 10 июня.