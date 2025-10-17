Президент Казахстана: Рисковать своей жизнью ради спасения других — это настоящий подвиг

По его словам, комплексная работа по модернизации системы гражданской защиты, всесторонней поддержке спасателей будет продолжаться. Набранный темп сбавлять никак нельзя, потому что от этого зависят жизни и благополучие граждан.

— Рисковать своей жизнью ради спасения других — это настоящий подвиг. Люди, оказавшиеся в опасности, прежде всего ждут помощи от спасателей. Сегодня сотрудники сферы гражданской защиты с честью исполняют свои обязанности. Они готовы проявить высшую степень самоотдачи перед лицом опасности. Немало среди них и тех, кто пожертвовал собственной жизнью. За прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя. Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена. Народная мудрость гласит: «Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» («Труд ведет к подвигу, подвиг — к признанию»). Наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана, — заявил Касым-Жомарт Токаев.