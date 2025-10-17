Президент Казахстана: Рисковать своей жизнью ради спасения других — это настоящий подвиг
Глава государства в ходе поздравления спасателей с профессиональным праздником отметил, что сотрудники МЧС, спасатели, безусловно, всегда и везде думают о благополучии страны и стоят на страже безопасности наших граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По его словам, комплексная работа по модернизации системы гражданской защиты, всесторонней поддержке спасателей будет продолжаться. Набранный темп сбавлять никак нельзя, потому что от этого зависят жизни и благополучие граждан.
— Рисковать своей жизнью ради спасения других — это настоящий подвиг. Люди, оказавшиеся в опасности, прежде всего ждут помощи от спасателей. Сегодня сотрудники сферы гражданской защиты с честью исполняют свои обязанности. Они готовы проявить высшую степень самоотдачи перед лицом опасности. Немало среди них и тех, кто пожертвовал собственной жизнью. За прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя. Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена. Народная мудрость гласит: «Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» («Труд ведет к подвигу, подвиг — к признанию»). Наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана, — заявил Касым-Жомарт Токаев.