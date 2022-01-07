Президент Казахстана провел заседание контртеррористического штаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 7 часов утра в резиденции Акорда Глава государства провел совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, силовых структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.

Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.



