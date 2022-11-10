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Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Венгрии

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Ноября 2022, 19:46
Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Венгрии

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - На полях Саммита Организации тюркских государств в Самарканде Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства заявил о готовности расширять казахско-венгерское многоплановое взаимодействие, в том числе в экономической области.

«Отношения между нашими государствами развиваются динамично. Вместе с тем полагаю, что необходимо придать новый импульс связям между двумя странами. В частности, объем товарооборота еще не достиг должного уровня. В этом отношении у нас имеются большие потенциальные возможности. Для Казахстана Венгрия является важным партнером. Я знаю, что Вы как Премьер-министр прикладываете значительные усилия для продвижения нашего сотрудничества в различных сферах», – подчеркнул Президент.

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В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил казахстанскую сторону за организацию двусторонних переговоров.

«Между Казахстаном и Венгрией сложились особые отношения. Когда я несколько лет назад впервые занял пост Премьер-министра, между двумя странами уже были налажены очень прочные культурные и экономические связи. На нынешнем этапе представители бизнес-сообщества Казахстана и Венгрии должны сделать наше сотрудничество более динамичным. Привлечение инвестиций в Венгрию со стороны крупных казахстанских компаний позволит вывести наши экономические отношения на новый уровень», – сказал Премьер-министр.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Венгрии, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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Фото: akorda.kz
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