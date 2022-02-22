Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с председателем правления – главным исполнительным директором компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встречи Касым-Жомарта Токаева с Лакшми Митталом был рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности компании «АрселорМиттал Темиртау».
Президент был проинформирован об инвестиционной программе и планах компании по увеличению производства, запуску новых видов продукции и выполнению социальных обязательств в рамках дальнейшего партнерства с Казахстаном. Также обсуждались вопросы обновления оборудования, улучшения материально-технической базы, охраны труда на предприятиях.
Глава государства подчеркнул крайнюю важность обеспечения безопасной рабочей среды, соблюдение международных требований безопасности и проведения обучения сотрудников. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечения достойной оплаты труда казахстанских работников.
Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам, предпринимаемым компанией «АрселорМиттал Темиртау», по сокращению выбросов на 30 % к 2024 году и на 50% – к 2030 году, а также привлечению общественности Карагандинской области к реализации данной стратегии.
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