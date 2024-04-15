Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении в узком составе
Состоялись переговоры Президент РК с Премьер-министром Армении в узком формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.
Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.
В свою очередь Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.
В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.
Ранее сообщалось, что в Ереване торжественно встретили Президента РК Касым-Жомарта Токаева.