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    12:06, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении в узком составе

    Акорда
    Фото: Акорда

    Состоялись переговоры Президент РК с Премьер-министром Армении в узком формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.

    Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.

    В свою очередь Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень.

    В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

    В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.

    Ранее сообщалось, что в Ереване торжественно встретили Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Акорда Армения Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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