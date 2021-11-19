+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -1 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС

19 Ноября 2021 16:03
Поделиться:
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с представителями финансового сектора, состоявшейся в алматинской резиденции Главы государства, Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую школу-гимназию № 25
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования 78 школ строят в Туркестанской области

«Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», – считает Президент.

Напомним, сегодня Президент РК провел в Алматы встречу с представителями финансового сектора.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Энергетика   #Алматы   #Строительство  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую школу-гимназию № 25
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования
78 школ строят в Туркестанской области
Популярное
1 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
2 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
3 Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
4 Два модульных поста полиции установили в Семее
5 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
6 Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
Читайте также
Рабочей молодежи предоставят около трех тысяч квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
78 школ строят в Туркестанской области
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
Два модульных поста полиции установили в Семее
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив