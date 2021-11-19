Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с представителями финансового сектора, состоявшейся в алматинской резиденции Главы государства, Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», – считает Президент.
Напомним, сегодня Президент РК провел в Алматы встречу с представителями финансового сектора.
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