Президент Казахстана: Происходящие события – это внутреннее дело России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.