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Президент Казахстана: Происходящие события – это внутреннее дело России

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 15:53
Президент Казахстана: Происходящие события – это внутреннее дело России Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

Ранее Посольство РК в РФ в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросило казахстанцев воздержаться от их посещения.
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