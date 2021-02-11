Президент Казахстана призвал усовершенствовать методику определения местного содержания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе форума поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum поручил обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса в квазигосударственном секторе, передает МИА «Казинформ».

По словам Президента РК, важная роль в развитии отечественной промышленности отводится квазигосударственному сектору, особенно Фонду «Самрук-Казына». В выступлении акцент был сделан на необходимости более эффективно использовать возможности совместных инновационных разработок, создавать вокруг крупных предприятий Фонда цепь добавленной стоимости, оказывать инфраструктурную поддержку, развивать человеческий капитал, осваивать экспортные рынки.

«На расширенном заседании Правительства я поднимал вопрос обеспечения местного содержания в госзакупках. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Следует это признать. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квазигоссектора, которые принимают такую продукцию. Это ощутимая угроза для нашего бизнеса, она тормозит его развитие. Мы уже ввели соответствующую административную ответственность для субъектов квазигоссектора. Прошу и Правительство, и Фонд обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал усовершенствовать методику определения местного содержания, в которой не должно быть двойственности и различных толкований. Это позволит выстроить правильную промышленную политику, эффективно настроить инструменты поддержки. Также важно обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса.

«Недоступность информации о планах и условиях закупок, принятие кулуарных решений – все это должно уйти в прошлое. Я констатирую, что позитивные тенденции в этом важном вопросе начались. Цифровизация данной сферы позволит быстрее выявлять и отсеивать «нелогичные» решения, не допускать завышения цен, закупать более качественные товары и услуги. Требуется разработать прозрачный механизм разрешения споров, возникающих в случае несогласия участников тендеров с решениями конкурсных комиссий. Эти и другие аспекты должны быть закреплены в Законе «О закупках квазигосударственного сектора». Законопроект внесен в Парламент. Прошу депутатов внимательно его рассмотреть и принять в рамках текущей сессии», – отметил Президент.

Ранее сообщалось, что Глава государства принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum.



