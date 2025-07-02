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    15:04, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – главу МИД Молдовы

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-молдавских отношений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана принял заместителя Премьер-министра – главу МИД Молдовы
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.

    В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице Главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.

    Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, представляющих взаимный интерес.

    В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Молдовы Майе Санду.

    Ранее сообщалось, что в Астане откроют посольство Молдовы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Молдова Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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