Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – главу МИД Молдовы

Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.

В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице Главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.

Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, представляющих взаимный интерес.

В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Молдовы Майе Санду.

Ранее сообщалось, что в Астане откроют посольство Молдовы.