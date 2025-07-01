В Астане откроют посольство Молдовы

1 июля в Астане состоится его встреча с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы казахско-молдавского сотрудничества, включая развитие политического диалога, торгово-экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

— Особое внимание будет уделено укреплению торгово-инвестиционного партнёрства, расширению кооперационных проектов и взаимодействию на международных площадках, - отметил А. Смадияров.

В тот же день главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии официального открытия Посольства Республики Молдова в Республике Казахстан.

3 июля М.Попшой посетит Алматы, где состоится его встреча с акимом города Дарханом Сатыбалды, общение с представителями молдавской диаспоры, а также ознакомление с деятельностью совместного казахстанско-молдавского предприятия «JLC СҮТ», успешно работающего на казахстанском рынке.