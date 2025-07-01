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    20:04, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане откроют посольство Молдовы

    С 1 по 3 июля 2025 года состоится официальный визит заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Молдова Михая Попшоя в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Молдова, флаг
    Фото: pixabay.com

    1 июля в Астане состоится его встреча с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы казахско-молдавского сотрудничества, включая развитие политического диалога, торгово-экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

    — Особое внимание будет уделено укреплению торгово-инвестиционного партнёрства, расширению кооперационных проектов и взаимодействию на международных площадках, - отметил А. Смадияров.

    В тот же день главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии официального открытия Посольства Республики Молдова в Республике Казахстан.

    3 июля М.Попшой посетит Алматы, где состоится его встреча с акимом города Дарханом Сатыбалды, общение с представителями молдавской диаспоры, а также ознакомление с деятельностью совместного казахстанско-молдавского предприятия «JLC СҮТ», успешно работающего на казахстанском рынке.

    Теги:
    Молдова МИД РК Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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