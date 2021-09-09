Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Верительные грамоты вручили посол Эстонской Республики Тоомас Тирс, посол Азербайджанской Республики Агалар Атамогланов, посол Королевства Испания Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кэтрин Джейн Лич, посол Румынии Мэдэлина Лупу, посол Итальянской Республики Марко Альберти, посол Федеративной Республики Германия Моника Иверсен, посол Королевства Бельгия Анри Вантигем, глава представительства Европейского Союза Кестутис Янкаускас, посол Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду они внесут вклад в укрепление дружественных межгосударственных связей в различных сферах. Глава государства заверил дипломатов в том, что все их конструктивные начинания найдут должный отклик и поддержку Администрации Президента и Правительства Казахстана.

– В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие Независимости. За эти годы Казахстан утвердился как развитое и устремленное в будущее государство, пользующееся признанием за внутреннюю стабильность, прогресс в экономике и сбалансированную внешнюю политику. Хочу заверить вас, что последовательные экономические реформы остаются основным направлением работы нашего Правительства. Приоритетное внимание реформам было уделено и в моем недавнем Послании народу Казахстана. Наша стратегия и впредь будет направлена на продвижение демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в соответствии с концепцией «слышащего государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на значимость сотрудничества с международными партнерами в борьбе с пандемией Covid-19.

– Сегодня человечество продолжает испытывать трудности в связи с огромными нагрузками на систему здравоохранения, социальную и экономическую жизнь вследствие пандемии Covid-19. Вирус показал, насколько отдельные страны и международное сообщество не готовы к глобальным чрезвычайным ситуациям. Благодаря прагматичному сотрудничеству со всеми нашими международными партнерами Казахстан обеспечил поставки вакцин из России, Китая и США. Наша страна начала выпускать эффективную и, самое главное, безопасную вакцину. После получения сертификата Всемирной организации здравоохранения мы сможем поставлять ее за рубеж. В то же время пандемия послужила тревожным сигналом для активизации наших совместных усилий по борьбе с такими более смертоносными угрозами, как оружие массового уничтожения и изменение климата. Я хотел бы подчеркнуть, что построение мира, свободного от ядерного оружия, остается одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана. В прошлом году я выдвинул еще одну инициативу в нашей глобальной повестке дня, предложив создать Международное агентство по биологической безопасности под эгидой Совета Безопасности ООН, – заявил Президент.

В своей речи он также подробно остановился на усилиях, предпринимаемых нашей страной в связи с ситуацией в Афганистане.

– Казахстан тесно взаимодействует с иностранными партнерами с целью решения текущих проблем. Прежде всего, мы организовали эвакуацию наших соотечественников. Сейчас мы рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры, кандасов. Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы продлили учебные визы 57 афганским студентам. Также мы предоставили транзитные воздушное коридоры и возможность дозаправки для самолетов с иностранными гражданами на борту. Город Алматы выбран как место временного размещения агентств ООН по Афганистану, – сообщил Глава государства.

Обращаясь к новому послу Эстонии, Президент Казахстана дал высокую оценку двусторонним отношениям.

– Казахстан и Эстонию объединяют общие исторические вехи, политические и экономические интересы. Ваша страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Балтийском регионе. Надеюсь, что перед нами откроются новые возможности в сферах зеленой экономики, транспорта и логистики, цифровизации, образования и туризма, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Глава государства подчеркнул, что эта страна является одним из ключевых партнеров Казахстана на Евразийском пространстве и в Каспийском регионе.

– Наиболее актуальной задачей является придание дополнительной динамики всему спектру нашего многогранного сотрудничества,– считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал Испанию надежным политическим партнером как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках многостороннего взаимодействия.

– Большие возможности имеются в таких отраслях, как переработка и добыча полезных ископаемых, инфраструктура, альтернативные источники энергии, производство продуктов питания, здравоохранение, образование и туризм, – отметил Глава государства.

В продолжение своего выступления Президент подчеркнул, что наша страна высоко оценивает стратегическое сотрудничество с Великобританией, занимающей пятое место по объему инвестиций в экономику Казахстана.

– Совместная политическая декларация и Дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в области зеленой экономики, которые планируется подписать в ближайшее время, откроют новую главу нашего партнерства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об укреплении связей с Румынией, Президент обратил внимание на стратегически важное географическое положение наших стран.

– Казахстан и Румыния расположены в центре двух динамично развивающихся рынков. С одной стороны, это Китай, Россия, Центральная Азия и Каспийский регион, с другой – ЕС и Черноморский регион. Это дает нашим компаниям широкие возможности для развития сотрудничества не только в нефтегазовой отрасли, но и в различных других сферах, – полагает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан дорожит особыми отношениями с Италией, близким партнером нашей страны в Европейском Союзе.

– Рим – один из ведущих торговых партнеров Казахстана. Мы заинтересованы в расширении всестороннего сотрудничества с Италией в сферах перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, – сказал Президент.

Далее Глава государства констатировал, что между Казахстаном и Германией сложились прочные отношения, основанные на взаимопонимании и общих приоритетах.

– За два года после моего визита в Берлин казахстанско-германские отношения получили поступательное развитие. Буквально вчера я посетил в Северном Казахстане предприятие, в которое крупные инвестиции вложила компания Class. Этот проект стал еще одним свидетельством динамизма нашего двустороннего сотрудничества. Наши новые общие достижения – это упомянутый мной совместный проект с Claas Group, а также проекты с Siemens, Linde, BASF, Svevind Energy, Knauf, Martin Bauer, Baumann, Goldbeck Solar и другими компаниями. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с Германией, ведущей экономической державой в области технологий, зеленого роста, образования и социальной интеграции, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Положительную оценку в выступление лидера Казахстана получили крепкие отношения с Бельгией.

– Между двумя странами налажены плодотворные экономические связи в таких сферах, как энергетика, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и химическая промышленнсть. Надеюсь, что запланированный мной визит в Брюссель поможет раскрыть огромный неиспользованный потенциал нашего сотрудничества, – подчеркнул Президент.

Обращаясь к главе представительства Европейского Союза, Глава государства отметил, что значимая часть его предстоящего визита в Брюссель будет посвящена укреплению отношений с Евросоюзом.

– Я благодарю Президента Шарля Мишеля за готовность к личной встрече для разработки новой дорожной карты партнерства. Вступление в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и государствами Центральной Азии вывело наши отношения на новый уровень, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее в своем выступлении Президент Казахстана обратил внимание на значимость стратегического партнерства с Кыргызстаном.

– Главным ориентиром в расширении взаимодействия служат итоги визита Президента Садыра Жапарова в Казахстан в марте этого года. В целях дальнейшего углубления наших отношений я с благодарностью принял приглашение моего кыргызского коллеги посетить Бишкек с ответным визитом в начале 2022 года, – сказал Глава государства.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал наилучшие пожелания руководителям их государств и правительств.

В свою очередь послы заверили Президента в том, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества их стран с Казахстаном.