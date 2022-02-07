+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

7 Февраля 2022 18:11
Поделиться:
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации
Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акты Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видеовстречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества.

По просьбе Тери Хакалы Глава государства рассказал о событиях «трагического января». Он заявил, что Генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны.

Казахстанский лидер также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации Нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским Союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности.

В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила Президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ Президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Центральная Азия   #Президент Казахстана   #Евросоюз   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации
Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акты
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Популярное
1 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
2 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
3 В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
4 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
5 Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
6 Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов
Читайте также
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив