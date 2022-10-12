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Президент Казахстана принял сингапурскую делегацию
12 Октября 2022, 14:36

Президент Казахстана принял сингапурскую делегацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии Премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесет значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Глава нашего государства сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнером Казахстана в АСЕАН.

В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь, Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от Премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение Главе Казахстана от Президента Халимы Якоб посетить с государственным визитом Сингапур.


Фото: akorda.kz


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