Президент Казахстана принял министра иностранных дел Ирана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял в резиденции «Акорда» министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Нур-Султан для участия в заседании международной дискуссионной площадки «Astana Club». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Приветствуя иранского дипломата, Глава государства напомнил о плодотворной встрече с Президентом Хасаном Рухани на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время.
Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, оказанный ему в столице Казахстана.
Мохаммад Джавад Зариф поделился впечатлениями о работе «Astana Club», высоко оценив выступление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пленарном заседании форума и конструктивную атмосферу мероприятия.
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