Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС

30 Ноября 2022, 00:49
Президент Казахстана принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.


Теги:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Air Liquide
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции
Посла Швеции в Казахстане наградили орденом «Достык» II степени
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Air Liquide
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Сената Франции
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в домах
Названа основная причина нарушения теплоснабжения в домах Экибастуза
Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений
Посла Швеции в Казахстане наградили орденом «Достык» II степени
Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов
Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
2 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
3 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
4 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
5 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры

Лента новостей