Президент Казахстана принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС

30 Ноября 2022, 00:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.