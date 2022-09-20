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Президент Казахстана принимает участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН
20 Сентября 2022, 19:40

Президент Казахстана принимает участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В эти минуты Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт № 1».

Как сообщалось ранее, п ленарное заседание откроет и будет вести Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Выступление Главы государства ожидается ориентировочно в 11:45-12:15 часов по времени Нью-Йорка.

Прямую трансляцию выступления Президента покажет телеканал Jibek Joly World в 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке.


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