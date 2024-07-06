Президент Казахстана предложил с помощью ИИ разработать «Большую языковую тюркскую модель»

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для тюркских государств особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба, – заявил Глава государства.