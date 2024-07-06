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    15:16, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана предложил с помощью ИИ разработать «Большую языковую тюркскую модель»

    флаги тюркских стран
    Фото: Акорда

    Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для тюркских государств особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба, – заявил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев предложил с помощью искусственного интеллекта разработать «Большую языковую тюркскую модель».

    Напомним, в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

    По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Организация тюркских государств Тюркский мир Касым-Жомарт Токаев Азербайджан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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