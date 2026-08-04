Токаев поздравил Пашиняна с переназначением на должность Премьер-министра Армении

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность Премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.



Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал Президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай.



Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.



Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита Главы Правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года.



Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны после начала работы парламента нового созыва. 2 августа в Армении начала работу первая сессия парламента нового созыва, сформированного по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.