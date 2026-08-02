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    Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны после начала работы парламента нового созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на Арменпресс.

    Никол Пашинян
    Фото: Акорда

    Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны.

    — На основании части 1 статьи 149 Конституции Никол Пашинян назначается премьер-министром, — говорится в документе.

    2 августа в Армении начала работу первая сессия парламента нового созыва, сформированного по итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.

    В соответствии с Конституцией страны правительство подало в отставку в день первого заседания новоизбранного парламента. Никол Пашинян направил президенту заявление об отставке кабинета министров, после чего Ваагн Хачатурян утвердил ее.

    Согласно статье 149 Конституции Армении, президент назначает премьер-министром кандидата, выдвинутого политической силой, получившей большинство мест в парламенте. Партия «Гражданский договор», обладающая парламентским большинством, вновь выдвинула на этот пост Никола Пашиняна.

    Армения В мире Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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