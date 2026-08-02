Правительство Армении ушло в отставку

Правительство Армении подало в отставку в соответствии с Конституцией страны после начала первой сессии Национального Собрания нового созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на Armenpress.

О подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

— Сегодня началась первая сессия Национального Собрания 9-го созыва, и в соответствии со статьей 158 Конституции Республики Армения в день первой сессии Национального Собрания правительство представляет президенту Республики прошение об отставке, — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр зачитал обращение к президенту Армении, после чего подписал документ с просьбой принять отставку правительства.

При этом Никол Пашинян подчеркнул, что до формирования нового кабинета министров члены правительства продолжат исполнять свои обязанности.

По его словам, в соответствии со статьей 149 Конституции после начала срока полномочий нового парламента президент Армении назначит премьер-министра по кандидатуре, выдвинутой парламентским большинством. После этого будет сформировано новое правительство.

Новый парламент Армении девятого созыва, сформированный по итогам выборов 7 июня, начал работу 2 августа. Согласно Конституции страны, с началом работы нового состава парламента действующее правительство уходит в отставку, после чего президент назначает премьер-министра, избранного парламентским большинством.

Ранее правительство Армении провело последнее заседание перед уходом в отставку в связи с началом работы парламента девятого созыва.