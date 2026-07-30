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    Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

    Правительство Армении провело последнее заседание перед уходом в отставку в связи с началом работы парламента девятого созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    армения
    Фото: Regisser.com

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что действующий состав кабинета министров сложит полномочия в воскресенье в соответствии с Конституцией страны.

    — Это последнее очередное заседание нашего правительства в этом составе. Согласно Конституции, мы в воскресенье подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством. Следовательно, в этом составе мы встречаемся в последний раз, — сказал Никол Пашинян, закрывая заседание правительства.

    Глава правительства поблагодарил членов кабинета министров за совместную работу и отметил, что часть из них продолжит деятельность уже в качестве депутатов парламента.

    Новый парламент Армении девятого созыва, сформированный по итогам выборов 7 июня, начнет работу 2 августа. Согласно Конституции страны, с началом работы нового состава парламента действующее правительство уходит в отставку, после чего президент назначает премьер-министра, избранного парламентским большинством.

    Ранее сообщалось, что Армения начала выбирать новый парламент. 

    Правительство Армения В мире Отставки Политика Мировые новости
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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