Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

Правительство Армении провело последнее заседание перед уходом в отставку в связи с началом работы парламента девятого созыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что действующий состав кабинета министров сложит полномочия в воскресенье в соответствии с Конституцией страны.

— Это последнее очередное заседание нашего правительства в этом составе. Согласно Конституции, мы в воскресенье подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством. Следовательно, в этом составе мы встречаемся в последний раз, — сказал Никол Пашинян, закрывая заседание правительства.

Глава правительства поблагодарил членов кабинета министров за совместную работу и отметил, что часть из них продолжит деятельность уже в качестве депутатов парламента.

Новый парламент Армении девятого созыва, сформированный по итогам выборов 7 июня, начнет работу 2 августа. Согласно Конституции страны, с началом работы нового состава парламента действующее правительство уходит в отставку, после чего президент назначает премьер-министра, избранного парламентским большинством.

Ранее сообщалось, что Армения начала выбирать новый парламент.