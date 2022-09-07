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Президент Казахстана поздравил Лиз Трасс с назначением Премьер-министром Великобритании

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Сентября 2022, 12:20
Президент Казахстана поздравил Лиз Трасс с назначением Премьер-министром Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы Правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам», – говорится в телеграмме Главы государства.

Фото: akorda.kz

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