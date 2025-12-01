РУ
    19:31, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поздравил Эмира Катара

    Президент направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным днем Государства Катар.

    В телеграмме Президент подчеркнул, что Казахстан рассматривает Катар в качестве ключевого и надежного партнера в арабском мире. Он отметил поступательное развитие конструктивных и содержательных двусторонних отношений, а также высоко оценил личный вклад Эмира в их укрепление.

    Глава нашего государства пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани дальнейших успехов на ответственном посту, а народу Катара — благополучия и процветания.

