    16:03, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании»

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Недра Казахстана: исчерпаемый ресурс под угрозой
    Фото: Kazinform/ Canva/ Freepik

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее Сенат одобрил поправки в Кодекс РК о недрах и недропользовании.

    Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы недропользования, в части привлечения инвестиций в разработку недр, повышения прозрачности и цифровизации процессов недропользования.

    В частности, вносятся изменения и дополнения касательно:

    • закрепления приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты стоимостью свыше 14,5 млн. МРП;
    • увеличения доли внутристрановой ценности в работах и услугах с 50% до 70% при проведении операций разведке и добыче полезных ископаемых и урана;
    • механизма проведения электронных аукционов по предоставлению права недропользования;
    • получения права недропользования на объектах размещения техногенных минеральных образований на территории населенных пунктов;
    • усиления ответственности за сокрытие или представление заведомо недостоверных сведений о недрах и недропользовании в отчетностях;
    • запрета на извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки твердых полезных ископаемых без разрешения, а равно с нарушением требований выданного разрешения и другие.

    Кроме того, единая платформа недропользования определяется как государственная информационная система, которая обеспечивает оказание государственных услуг и информационное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и иными заинтересованными лицами в сфере недропользования, в том числе посредством интеграции с другими объектами информатизации.

    Закрепляется статус Национальной геологической службы как национального оператора в области геологии, подведомственной организации уполномоченного органа по изучению недр, не подлежащей приватизации.

    Жанара Мухамедиярова
