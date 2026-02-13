Президент Казахстана принял генсека Мусульманского совета старейшин

В ходе встречи Глава государства выразил поддержку важным инициативам и проектам, реализуемым в нашей стране под эгидой Мусульманского совета старейшин – авторитетного и влиятельного института, пользующегося признанием на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что установление принципов толерантности и мирного сосуществования, а также продвижение гуманистических ценностей ислама имеет огромное значение. По его словам, эта позиция созвучна политическому курсу Казахстана.

Президент сообщил, что с большим удовлетворением воспринял открытие первого в Центральной Азии представительства Совета в нашей стране.

Глава государства сказал, что Премия шейха Заида «За человеческое братство» считается одной из самых престижных международных наград, призванных способствовать утверждению идеалов единства и ответственности. Он также отметил ее вклад в развитие глобального диалога и сотрудничества.

Фото: Акорда

В свою очередь Мохаммед Абдельсалам выразил благодарность Главе государства за теплый прием. Он подтвердил свое намерение продолжить активное участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят в Астане.

Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана в деле мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых стали в этом году лауреатами Премии имени шейха Заида «За человеческое братство».

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Президенту Совета, Верховному имаму университета «Аль-Азхар» шейху Ахмеду ат-Тайебу.

Указом Президента Казахстана Мохаммед Абдельсалам был награжден орденом «Достық» І степени за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога и утверждение гуманитарных ценностей.