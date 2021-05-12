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Президент Казахстана обратился в Конституционный Совет

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2021, 12:52
Президент Казахстана обратился в Конституционный Совет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционным Советом республики принято к производству обращение Президента Казахстана К.К. Токаева о рассмотрении на предмет соответствия Конституции Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», принятого Парламентом 8 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Конституционного Совета.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу.

Согласно пункту 5-2 Регламента Конституционного Совета правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный Совет свои заключения на е-mail: gulmira@ksrk.gov.kz.


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