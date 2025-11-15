Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования семье поэтессы Куляш Ахметовой

— Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Куляш Ахметовой, прошедшей достойный жизненный путь и оставившей богатое литературное наследие, никогда не будут забыты, — говорится в телеграмме Главы государства.