Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования семье поэтессы Куляш Ахметовой
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающейся поэтессы, лауреата орденов «Құрмет» и «Парасат» Куляш Ахметовой в связи с ее кончиной.
— Творчество Куляш Ахметовой, посвятившей всю свою жизнь искусству слова и внесшей большой вклад в расширение горизонтов национальной литературы, пользуется всенародной любовью. Ее лирика и патриотические произведения получили высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Куляш Ахметовой, прошедшей достойный жизненный путь и оставившей богатое литературное наследие, никогда не будут забыты, — говорится в телеграмме Главы государства.
Лауреат государственной премии РК, почетный гражданин Жамбылской области, обладательница ордена «Құрмет», поэтесса Куляш Ахметова ушла из жизни на 80-м году жизни.