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    07:33, 09 Май 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    – Уверен, с Вашим восшествием на Папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки, – говорится в телеграмме.

    Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты Папы Римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

    Напомним, новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.

    Что известно о новом Папе Римском -  можно прочитать здесь.

    Теги:
    Президент Касым-Жомарт Токаев Ватикан Папа Римский
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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