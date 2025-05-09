Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV

– Уверен, с Вашим восшествием на Папский престол Католическая церковь продолжит играть важнейшую роль в деле сохранения мира, стабильности и благополучия в условиях сложной международной обстановки, – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что многоконфессиональный Казахстан, дважды принимавший визиты Папы Римского, неизменно поддерживает совместные усилия по укреплению дружбы, взаимного доверия и солидарности между народами и религиями.

Напомним, новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.

Что известно о новом Папе Римском - можно прочитать здесь.