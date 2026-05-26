Президент Казахстана наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық»
Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық» I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось, что Глава государства принял Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Как сообщает Акорда, на встрече были обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства, расширения межпарламентского диалога, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.