Президент Казахстана наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық»

Касым-Жомарт Токаев наградил Чжао Лэцзи орденом «Достық» I степени за вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.